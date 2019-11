Rietberg-Varensell (WB). Dass der Zustand der Hauptstraße in Varensell alles andere als ideal ist, wird bereits seit einigen Jahren immer wieder in der Bürgerschaft diskutiert. Jetzt hat Ortsvorsteher Manfred Habig einen weiteren Vorstoß unternommen und sich in einem Schreiben direkt an den NRW-Landtagsabgeordneten André Kuper gewandt und ihn um Unterstützung gebeten.