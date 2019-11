Von Stefan Lind

In Zahlen bedeutet das: Erträge und Aufwendungen summieren sich jeweils auf 64,3 Millionen Euro. Die Grundsteuer A bleibt weiterhin bei 280 Prozent, die Grundsteuer B bei 425 und die Gewerbesteuer bei 414 Prozent.

Apropos Gewerbesteuer: Das ist der Bereich, der einer Kommune das meiste Geld in die Kasse spült. Üblicherweise sind das im Durchschnitt 19 Millionen Euro im Jahr; ein erfreulicher Ausreißer war 2018, da lag der Betrag bei 26,33 Millionen Euro. Für 2019 rechnet man im Rathaus mit 22,8 (oder etwas mehr), für 2020 ist Göke eher vorsichtig und geht von rund 22 Millionen Euro aus. Ein weiterer dicker Batzen bei den Erträgen ist der Anteil an der Einkommensteuer, er dürfte gegenüber 2019 leicht steigen; geplant sind 14,5 Millionen Euro. Aber natürlich muss die Stadt auch eine Menge Geld ausgeben. Ein paar Beispiele: 11,8 Millionen Euro für Personal, 12,3 für Sach- und Dienstleistungen, 23,1 für die Kreisumlage.

Steuern verändern sich nicht

Wohlgemerkt, das sind alles Planzahlen, darauf legen Bürgermeister und Kämmerer wert, vor allem, was die auffällig hohe Summe angeht, die für Investitionen im Haushaltsplanentwurf auftaucht: 27,7 Millionen Euro. »Das können wir aber so nicht halten«, kündigte Andreas Sunder an. Denn: »Wir haben nicht das Personal, das diese Investitionen abarbeiten kann.«

Das Problem bei der derzeitigen Planung lässt sich auch anders darstellen: Die Investitionsquote ist viel zu hoch. Lag sie 2018 bei gesunden 136 Prozent, schnellte sie schon in der Planung für 2019 auf 366 und für 2020 sogar auf 463 Prozent in die Höhe. Käme es so, müsste die Stadt in den kommenden Jahren erhebliche Kredite aufnehmen, außerdem würde die Liquidität der Kommune, also das, was Rietberg an flüssigen Geldmitteln hat, rasant schrumpfen.

Sunder möchte deshalb gemeinsam mit den Ratsvertretern besprechen, welche Maßnahmen priorisiert umgesetzt werden sollen. Vorgesehen sind unter anderem 5,4 Millionen Euro für die Schulen (unter anderem für Planungen zum Umbau des Schulzentrums und eine bessere digitale Ausstattung), 3 Millionen Euro sollen in Sportplätze und -anlagen investiert werden und 6,5 Millionen Euro im Bereich Straßen- und Wegenetz. Von dieser Summe entfallen beispielsweise 0,6 Millionen auf die Erneuerung von Wirtschaftswegen und 1,4 Millionen Euro auf den Endausbau des Gewerbegebiets Siemensstraße in Mastholte.

Ein ganz neuer Ausgabenposten ist die Betreuung der Friedhöfe, da die Kirche dazu nicht mehr bereit ist. Geschaffen werden zwei Gärtnerstellen und eine Dreiviertelstelle in der Verwaltung. Was genau der gesamte Komplex die Stadt kosten wird, konnte Göke am Donnerstag noch nicht sagen.