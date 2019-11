Von Stefan Lind

Die Grundsteuer A steht seit 2016 auf einem Wert von 280 Prozent, zuvor hatte sie bei 209 gelegen. Für 2020 rechnet der Kämmerer mit Einnahmen von 315.000 Euro, etwas weniger als im laufenden Jahr. Kräftiger schlägt da schon die Grundsteuer B im Haushalt zu Buche. Sie liegt seit 2016 bei 425 Prozent (vorher 413). Hier erwartet man im Rathaus ein Steueraufkommen von etwas mehr als 5 Millionen Euro, das war schon in den Vorjahren so und soll auch in Zukunft so bleiben.

Die größte Position bei den Erträgen nimmt aber traditionell die Gewerbesteuer ein. Sie sei hier ebenfalls erwähnt, auch wenn die Bürger nur indirekt daran beteiligt sind, wird dieses Geld doch von den Unternehmen im Ort bezahlt. Augenblicklich liegt sie bei 414 Prozent, 2015 hatte sie 400 Prozent betragen. Das spült der Stadt Rietberg im kommenden Jahr geplante 22 Millionen Euro in die Kasse. Zum Vergleich: Die Hundesteuer bringt im Jahr nicht einmal 100.000 Euro ein. Rechnet man alle Steuern und ähnliche Abgaben zusammen, kommen stolze 46,95 Millionen Euro dabei heraus (laut Planansatz für 2020). Die Gewerbesteuer ist zu 47 Prozent an dieser Summe beteiligt, die Hundesteuer dagegen nur zu 0,21 Prozent.

Hundesteuer bringt nur 100.000 Euro

Kein Drehen an der Steuerschraube also, wie es Bürgermeister Andreas Sunder formuliert hat. Aber es kommt noch besser. Denn die Gebühren für die Müllabfuhr werden 2020 leicht sinken. Das geht aus einer Vorlage für den Umwelt- und Klimaausschuss hervor, der am kommenden Donnerstag, 21. November, tagt. Es zeigt sich, dass nicht nur die Gesamtkosten der Stadt im kommenden Jahr leicht zurück gehen (um 30.000 Euro auf 1,7 Millionen), es ist auch noch ein Überschuss aus früheren Jahren vorhanden, der jetzt nach und nach aufgebraucht werden soll, um die Gebühren für die Bürger möglichst lange stabil halten zu können.

Ein paar Beispiele: Am häufigsten in Nutzung ist in Rietberg die 80-Liter-Tonne für den Restabfall. Ihre Gebühr sinkt von 121,28 auf 116,84 Euro, also immerhin um 3,3 Prozent. Für die ganzjährig nutzbare Komposttonne fallen nicht mehr 103,16, sondern nur noch 94,16 Euro an (minus 3,96 Prozent). Noch deutlicher wird die Ersparnis bei der Saisontonne Kompost, hier geht es von 70,08 auf 64,08 Euro nach unten, das ist ein Minus von 5,9 Prozent. Dies ist bislang ein Beschlussvorschlag der Verwaltung, die endgültige Entscheidung muss der Rat in seiner Sitzung am Donnerstag, 12. Dezember, treffen.