Und von dem profitierten am Wochenende auch die Rassegeflügelzüchter. »Ist ja wie für uns gemacht«, schmunzelten die Aktiven, die gemeinsam mit Michael und Thomas Freitäger eine aufwändige Empfangshalle gestaltet hatten und die große Tombola ins richtige Licht rücken konnten.

Seit Jahren bereits hat die Gemeinschaft »Edelzucht« angesichts des Fehlen eines geeigneten Saales im Wapeldorf die Möglichkeit, die Räumlichkeiten an der Konrad-Adenauer-Straße zu nutzen. Mittlerweile haben sich die Kernstadt-Geflügelfreunde angeschlossen, ihnen fehlt die geeignete große Zahl an Tieren für eine eigene Präsentation. So zeigte man gemeinsam 264 Käfignummern an diversem Federvieh, auch Volieren mit Ziergeflügel, die den Aufenthaltsbereich mit Cafeteria umrahmten. Edelzucht-Vorsitzender Helmut Settertobulte bilanzierte das gezeigte Tiermaterial: »Wir haben 40 Enten, 46 Großhühner, 94 Zwerghühner und 95 Tauben. Alles weitere ist Ziergeflügel.« Er dankte explizit der Familie Freitäger wie auch allen Spendern einer beeindruckend großen Verlosung.

Lob von CDU/CSU-Bundestagsfraktionschef Ralph Brinkhaus

Lob für die Schau gab es vom CDU/CSU-Bundestagsfraktionschef Ralph Brinkhaus: »Hier steckt sichtbar richtig viel Mühe und Herzblut drin. Räume für solche Ausstellungen zu finden wird überall immer schwieriger. Unser Kreis Gütersloh ist das Zentrum und Herz der Rassegeflügelzucht. Und die ist eine richtig schöne Visitenkarte für unsere Region.« Bürgermeister Andreas Sunder brachte es für sich auf den Punkt: »Das hier ist wirklich vorzüglich.«

Fünf Züchter erhalten Silberne Ehrennadeln

So ähnlich dachten auch die vier Preisrichter Fritz Dieter Hawes, Jens Nathmann, Wilhelm König und Stefan Grundmeier. Sie vergaben zehn Mal die Höchstnote »V« und 20 Mal die Bewertung »hervorragend«. Der Kreisvorsitzende Helmut Vorderbrügge hatte für Ulrich Austermann, Ralf Böwingloh, Franz Dorenkamp, Andre Kowalschik und Manfred Schoppengerd Silberne Ehrennadeln des Landesverbandes im Gepäck. Vorderbrügge überreichte auch die zahlreichen Kreis- und Landesverbandsehrenpreise.

Im Jugendbereich strahlten da vor allem Leon und Tyler Schütz, die für ihre Zwerg Amrocks und Zwerg Wyandotten gewürdigt wurden. Die »Vorzüglich-Tiere« stellten Alfons Breimhorst (Rouenenten wildfarbig), Helmut Settertobulte (Zwergenten blau-wildfarbig), Walter DIrksmeier (Italiener goldfarbig), Georg Settertobulte (Deutsche Zwerghühner orangehalsig, zweimal Zwerg Brakel silber), Helmut Honerlage (Bielefelder Zwerg Kennhühner kennsperber), Nora Settertobulte (Zwerg Wyandotten schwarz-weiß gescheckt), Ludger Wolf (Niederländische Schönheitsbrieftauben) und Bernhard Sudahl (Deutsche Modeneser Gazzi schwarz).