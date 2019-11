Von Petra Blöß

Und nicht nur das, jetzt verriet Herold im Rahmen eines groß angelegten Medientreffs mit zahlreichen Künstlern und Sponsoren in der Cultura auch: »Wir machen aus dem dreitägigen ein weitaus größeres Event.« Gemeinsam mit seinem Freund und Festivalpartner Nikolai Tokarev hat der Rietberger verpflichtet, was Rang und Namen in der Klassik-Szene hat.

Und nicht nur Pianisten und Co. werden für gehaltvolle Unterhaltung sorgen. »Kreuzüber handgemachte Musik«, das bedeutet wie schon beim ersten Mal einen bunten Stilmix, der alle Geschmäcker ansprechen soll.

Vom 20. bis zum 29. März reicht die Reihe der Konzertveranstaltungen, die natürlich von Tokarev mit gestaltet und bespielt werden. »Zum Frühlingsanfang warten an sechs Konzerttagen und an weiteren sechs Meisterklassen-Pianofort-Tagen ganz außergewöhnliche Akteure«, so Herold. Wieder mit dabei sind die jungen, hochtalentierten Klaviervirtuosen Laetitia und Philip Hahn, und das eine oder andere weitere aus dem Festival 2019 bekannte Gesicht findet sich in der Liste der Künstler wieder. Hinzu gesellen sich jede Menge weitere, insgesamt sind es fast 100, und nicht wenige davon sind auch noch preisgekrönt bis hin zum renommierten »Echo«. Neben den vielen Klassik-Interpreten kommen beispielsweise auch die Band Molass, sie spielt einen Mix aus Neo Soul und Jazz, und Cosmo Klein mit seiner Marvin Gaye Show nach Rietberg. Es sind sowohl Einzeltickets für individuelle Veranstaltungen wie auch Kombis und ein komplettes Festivalkärtchen erhältlich. Rietberg-Pass-Inhaber erhalten Ermäßigungen, alle Karten sind auch übertragbar.

Die Veranstaltung steht unter der Schirmherrschaft des Landtagspräsidenten André Kuper, eine Patenschaft hat Bürgermeister Andreas Sunder übernommen. Rund zwei Dutzend Unterstützer und Kooperationspartner zählen die Veranstalter auf ihrer Seite. Mit zum Festival gehört es, talentierten Nachwuchs zu fördern, das geschieht unter anderem mit dem Piano-Marathon, in dem sich in RIetberg Elite-Meisterschüler vorstellen.

