Es handelt sich um ein Bild in DIN A3-Format, mit zwei Personen sowie dem Schriftzug »No Panik Kleener«. Das Bild wird bei Ebay versteigert, um eine größtmögliche »Spendensumme« zu erzielen. Die Auktion beginnt am 28. November und endet einen Tag vor dem Mastholter Spendenmarkt, also am 7. Dezember.

Im gleichen Zeitraum werden auch Trikots mit Unterschriften der Spieler vom FSV Mainz 05, Hertha BSC Berlin und RB Leipzig versteigert. »Es ist wunderbar, dass sich viele Vereine aus der ersten und zweiten Liga an unserer Tombola beteiligen. Die Trikots versteigern wir über die Online-Plattform, da wir uns bei diesen drei Vereinen einen höheren Absatz erhoffen als mit einer Versteigerung auf unserem Markt«, lassen die Organisatoren vom Sportverein Rot-Weiß Mastholte wissen.

Schalke-Legende Martin Max schreibt Autogramme

Um den Leuten vor Ort aber auch die Möglichkeit zu geben, Trikots von Fußballvereinen zu ersteigern, werden auf dem Markt selber dann noch unter anderem Trikots mit Unterschriften der Spieler von Arminia Bielefeld, vom FC Bayern München oder Borussia Mönchengladbach höchstbietend veräußert.

Bei der Tombola gibt es wieder hochwertige Preise zu gewinnen. Die Ziehung findet um 17.30 Uhr auf der Bühne des Spendenmarktes statt. »Ein besonderer Dank gibt den heimischen Unternehmen, die wieder zahlreiche Preise für unsere Tombola zur Verfügung gestellt haben, denn diese hochwertigen Preise steigern das Interesse der Besucher des Spendenmarktes an unserer Verlosung«, so die Organisatoren.

In diesem Jahr wird die Schalke-Legende Martin Max am Stand von Rot-Weiß Mastholte fleißig Autogramme schreiben und für Gespräche in gemütlicher Atmosphäre zur Verfügung stehen. Begleitet wird der ehemalige zweifache Bundesligatorschützenkönig von Erwin, dem Maskottchen des FC Schalke 04. Beide werden gegen 13.30 Uhr am Stand von RWM erwartet und den Losverkauf für mindestens zwei Stunden unterstützen und somit für leuchtende Augen der Anhängerschaft vom FC Schalke sorgen.

Einen Link der zu den Auktionen wird Ende November auf mastholte-hilft.de und auf rwm-online.de veröffentlicht.