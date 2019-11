Von Petra Blöß

Klaus Austermann, Frank Schnatmann und Jürgen Ernst vom Leitungsteam des Ortsverbandfes halten die Zeitschiene für einen Realisierungswettbewerb für zu eng gesteckt. Schnatmann: »Wir sollen wahrscheinlich schon Anfang Dezember über die Aufgabenbeschreibung für den Planerwettbewerb abstimmen. Das ist definitiv zu früh.« In erster Linie fehle es an der versprochenen Einbeziehung der Bewohner der Innenstadt und ebenso der Gastronomie und der Einzelhändler. Die Stadtverwaltung habe im September im Bauausschuss einen ganztägigen Bürger-Workshop für November angekündigt. Mittlerweile nähere sich der Monat dem Ende, eine Einladung zu einer solchen Veranstaltung habe es aber bisher nicht gegeben.

Frühzeitige Beteiligung

Dabei sei es, so Austermann, immens wichtig, die frühzeitige Bürgerbeteiligung vor das weitere Verfahren des Realisierungswettbewerbes zu stellen, »denn die Planer müssen ja wissen, welche konkreten Vorgaben sie einbeziehen müssen.« Bisher kenne man nur das Integrierte Städtebauliche Entwicklungs-Konzept (ISEK), nicht aber, was genau mit einer Investitionssumme von rund sechs Millionen Euro im direkten historischen Stadtkern passieren solle. Austermann: »Das Ganze wird unsere Innenstadt nachhaltig verändern. Da ist es nur richtig, Einzelhandel und Wirte zu fragen, wie sie sich eine Attraktivitätssteigerung des Kerns vorstellen.« Und auch die Bürger müssten ihre Ideen rechtzeitig einbringen können.

Durchgangsverkehr reduzieren

Der CDU schweben schon jetzt einige Vorgaben an die Architekten vor. So müsse die Kernstadt eine Multifunktionsfläche bleiben. Die Durchfahrt von der Rathausstraße auf den Bolzenmarkt und in die Rügenstraße müsse offen bleiben. Dafür aber können sich die Christdemokraten vorstellen, an Wochenenden und lauen Sommerabenden den Durchgangsverkehr aus der Rathausstraße zu nehmen. Mit versenkbaren Pollern könnte für eine Sperre gesorgt werden, die nur Anlieger mittels Funktechnik überwinden dürften. Von dieser Verkehrsberuhigung würde die Außengastronomie profitieren. Die Rathausstraße solle ein Einbahnstraße bleiben, auf der langsamer zu fahren sei und auf der durchgängig rechts vor linke gelte. Für das Nordtor werde ein Rückbau der ungenutzten Fahrspur gesehen. Der in der Kernstadt verfügbare Parkraum sollte nicht weiter eingeschränkt werden.