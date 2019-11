Die zweifache Echopreisträgerin Pe Werner wird bei ihrem Konzert von Peter Grabinger am Flügel begleitet. Beide reißen das Publikum mit – ein Ausflug in die Vergangenheit. Foto: Steinberg

Von Simon Steinberg

Rietberg (WB). »Beflügelt von A nach Pe« – Mit ihrem Best-Off-Programm hat Pe Werner die rund 350 Zuschauer in der Cultura mitgerissen. Bei ihrem ersten Auftritt in der Emsstadt zeigte die 59-jährige Sängerin und Komponistin gleich mal, wieso sie bereits zweimal den Echo gewonnen hat.

Zusammen mit ihrem kongenialen Begleiter Peter Grabinger am Flügel, performte die Künstlerin ihre erfolgreichsten Hits wie »Weibsbilder«, »Kribbeln im Bauch« oder »Lebkuchenherz« wie zu ihren Anfangszeiten, Ende der 1980er Jahre. Für gelungen Abwechslung sorgte Pe Werner, durch ihren durchdachten Mix aus kabarettistischen wie poetischen Texte und Melodien mit »Seelenfederleichtigkeit«. Spielerisch reihte die Songpoetin ihre Radiohits an Chanson und Pop, Couplet an Rocksong und Jazz und war sich auch zu keiner Zeit zu Schade, beherzt aus ihrem prall gefüllten Nähkästchen zu plaudern.

Dies fing mit ihrem still unbändigem Hunger an: »Ich habe mein ganzes Leben schon Hunger gehabt. Der Arzt sagte meiner Mutter früher immer, sie müsse mich zufüttern – das ist bis heute so geblieben.« Pünktlich zu ihrem 30-jährigen Bühnen- und 25-jährigen Plattenjubiläum präsentierte Pe Werner ihre Musik als kabarettistischen Liederabend und nahm die Zuschauer mit auf ihre ganz persönliche Reise, die in der Kleinkunst begann – »von A nach Pe« also. Mit flotten Sprüchen wie: »Mein Vater war Fließenleger und ich bin dann auch irgendwann in das Plattengeschäft eingestiegen«, sorgte die Wahl-Kölnerin immer wieder für Lacher beim Publikum.

An ihre gemeinsamen Erlebnisse auf Reisen mit Pianist Peter Grabinger dachte Pe Werner ebenfalls gerne zurück: »Wir waren mal in Valparaiso in Chile. Da haben wir vor dem Einschiffen eine ausgiebige Weintour gemacht und anschließend keinen Begrüßungschampagner an Bord ausgelassen. Man sagte uns die See wäre glatt wie ein Babypo – und dann war plötzlich Windstärke sechs bis acht.«

Zum Abschluss ihres rund zweistündigen Debüts in Rietberg in der Cultura, forderte die erfolgreiche Komponistin noch einmal das Publikum auf, beherzt bei ihren größten Hits mitzusingen und sorgte so für einen wirklich gelungenen Abschluss.