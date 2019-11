Die Deutsch-Türkische Kontaktgruppe Rietberg ist ein Verein, der die interkulturelle Begegnung in den Mittelpunkt der Vereinsarbeit setzt. 1979 hatten sich einige Eltern und Lehrkräfte der Gemeinschaftsgrundschule Rietberg zusammengefunden, um Themen der Bildung und Erziehung im Zusammenhang mit der Integration von türkischen Kindern und Jugendlichen zu besprechen. Daraufhin verständigte man sich, eine Hausaufgabenhilfe für die ausländischen Kinder einzurichten.

Aus dieser Idee entstand 1980 die gemeinnützige Deutsch-Türkischen Kontaktgruppe Rietberg. Satzungszweck des Vereins ist es, gegenseitige Vorurteile abzubauen und persönliche Kontakte zwischen Deutschen und Menschen anderer Kulturen zu ermöglichen und Gelegenheit für deren Vertiefung anzubieten.

Der Verein stellte in der Abendveranstaltung nun seine Aktivitäten und Projekte vor. Dazu zählen Ausflüge und Gruppenfahrten, Hausaufgaben-Kurse, regelmäßige Kontaktabende, Info- und Filmabende, Teilnahme an Sommerfesten, Schwimm- und Bastelkurse, Hausaufgabenbetreuung und Reisen. Nicht zu kurz kommt auch der Sport in der Kontaktgruppe. Seit mehreren Jahren finden freie Spielrunden in der Halle der Rietberger Grundschule statt. Besonders beliebt ist dabei das Angebot Fußball um Mitternacht.

Im Jahr 1980 gegründet

»Neuzugewanderten Menschen sind die Angebote und die Vielfalt des Rietberger Lebens großenteils nicht bekannt«, so der Vereinsvorsitzender Mehmet Mayadali. Diesen möchte der Verein ein Türöffner sein und bietet deswegen die Möglichkeit an, Kontakte zu Einheimischen und deren kulturellen Einrichtungen zu knüpfen.

Catrin Geldmacher, Vorsitzende des Vereins »Weltreise durch Wohnzimmer«, präsentierte im Anschluss ihre Erfahrungen mit dem Begegnungsprogramm. »Weltreise durch Wohnzimmer« ist ebenfalls eine Idee, um Menschen aus verschiedenen Kulturen und Ländern zusammenzubringen. Wohnzimmer sind Orte der familiären und persönlichen Begegnung.

Des Weiteren erklärte Dr. Michael Orlob, zweiter Vorsitzender des Rietberger Heimatvereins, wie interkulturelle Begegnungen Heimat schaffen. Denn Vereine wie der Heimatverein sind für die Integrationsarbeit wichtig, weil unter einem neuen Begriff von Heimat die Vielfalt der Kulturen zu einem Zugehörigkeitsgefühl führen kann.

Das Abendprogramm wurde musikalisch durch den türkischsprachigen Chor »Koro Turco« umrahmt. »Die Musik von ›Koro Turco‹ verbindet nicht nur die Chormitglieder von Jung und Alt, sie verbindet auch das Publikum. Musik ist eine Sprache, die jeder Mensch versteht«, erklärte Cem Özel, Geschäftsführer des Chores.