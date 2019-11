Rietberg-Westerwiehe (WB). Im Juni 2016 haben Bürgermeister Andreas Sunder und der Westerwieher Ortsvorsteher Detlev Hanemann den ersten Abschnitt des Bürgerradwegs, der in Richtung Kaunitz und Steinhorst führen soll, offiziell eröffnet. Bald gehen die Bauarbeiten weiter.

Zugegeben: Es hat ein bisschen gedauert, aber im kommenden Jahr soll der Bürgerradweg entlang der Westerwieher Straße in Richtung Osten fortgeführt werden. Dem ersten etwa 800 Meter langen Stück werden, da die nötigen Grundstücksfragen inzwischen geklärt sind, weitere knapp 800 Meter bis Zum Sporkfeld folgen, und sogar bis hinter die Kreuzung mit der Kaunitzer Straße.

Ziel ist mittelfristig die Anknüpfung an einen auf Delbrücker Gebiet geplanten Radweg und damit die weitere Vernetzung der innerörtlichen, regionalen und der Wege des Radverkehrsnetzes in Nordrhein-Westfalen. Auch für Schulkinder aus dem Außenbereich soll der verlängerte Bürgerradweg mehr Sicherheit bringen. Der kombinierte Geh- und Radweg soll in 2,25 Metern Breite gebaut werden. Je 50 Quadratmeter Radweg bekommt die Stadt Rietberg 50 Euro Zuschuss vom Land.

Engagement der Bürger nötig

Der Bau-, Planungs- und Verkehrsausschuss hat jetzt einstimmig die Ausschreibung der Baumaßnahme beschlossen. Sie soll im kommenden Jahr, möglichst parallel zum Bau eines Radweges entlang der Berkenheide, ausgeführt werden.

Mit dem Modellprojekt Bürgerradwege ermöglicht es das Land, Radwege an Landesstraßen unbürokratisch auch dann zu realisieren, wenn im normalen Bauprogramm dafür keine Mittel zur Verfügung stehen. Notwendig ist dafür das bürgerschaftliche Engagement vor Ort: Dann kann mit Beteiligung lokaler Bauunternehmen und in Kooperation mit Stadt, Kreis und Landesbehörde eine Fahrradverbindung mit reduziertem Standard gebaut werden. Dennoch entsprechen auch Bürgerradwege immer den notwendigen Sicherheitsanforderungen.