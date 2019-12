Von Petra Blöß

Rietberg-Mastholte (WB). Ach, was war das wieder schön. Wen interessieren kühle Temperaturen, Wind und Regenschauer? Wenn „Mastholte hilft!“ einlädt, dann ist Dabeisein Ehrensache. Nicht nur für das ganze Dorf, sondern auch für viele weitere Stammbesucher, die in den vergangenen Jahren die besondere Atmosphäre der Veranstaltung für sich entdeckt haben.

Da geht man einfach hin – in „DAS Dorf mit Herz“ – so schienen es sich am zweiten Adventssonntag viele gedacht haben. Unter den Hüttenvordächern und den großen Schirmen herrschte fröhliches Gedränge, nur die Distanz zu manchen Programmpunkt war über Mittag etwas größer: Es regnete einfach zu viel.

Glück hatten noch Frank Acker, seine Freunde und die Besucherkinder. Als der Liedermacher seine Show vortrug, konnte der Nachwuchs noch munter und fröhlich und trocken vor dem Podest umherhampeln. Und die Mädchen und Jungen hatten sichtlich und hörbar Spaß an dem, was sie da sahen. Auch Stadtmaskottchen Rieti wippte munter mit und freute sich über das Wiedersehen mit dem großen „Zappeltier“, das zusammen mit einer weiteren Figur die Bühne unsicher machte.

Acker hatte im Vorjahr erstmals zum Programm beigetragen und war begeistert von der Atmosphäre und der fröhlichen Stimmung auf dem Platz. Gerne sagte er wieder zu; der Kinderliedermacher wie auch alle anderen Künstler und Gruppen, die am Sonntag für ganztägige Unterhaltung sorgten, verzichteten im Dienst an der guten Sache auf jegliche Gage.

Heimische Kindertanzgruppen, Musikformationen aus der ganzen Region, Solisten – sie alle bereiteten den unterhaltsamen Rahmen für den zehnten vorweihnachtlichen Spendenmarkt, der in dieser Form und mit seinen hohen Erlösen als mindestens NRW-weit einzigartig gilt. Ein größeres Event zugunsten der Aktion Lichtblicke für bedürftige Familien im bevölkerungsreichsten Bundesland gibt es nicht. Bis dato bei den neun vorangegangenen Großveranstaltungen wurde bei kontinuierlicher Steigerung ein Erlös von rund 423.000 Euro eingespielt.

Erlös steht am Donnerstag fest

Welche Spendengelder in diesem Dezember fließen werden, das wollen die Organisatoren am kommenden Donnerstag, 12. Dezember, im Rahmen einer kleinen Feierstunde im Haus Adelmann offiziell bekannt geben. Und ebenso auch die Frage beantworten, wie es mit der Großveranstaltung weitergehen könnte. Denn das Gründerteam hat bereits seit längerem signalisiert, nach zehn Jahren die Verantwortung und die umfangreichen Arbeiten abgeben zu wollen.

Wie umfangreich tatsächlich die Durchführung des Marktes ist, das zeigt die Zahl von mittlerweile weit mehr als 100 Helferinnen und Helfern, die hinter den Kulissen und in den Hütten im Einsatz sind. Hier bringen sich zahlreiche nicht nur örtliche Vereine ein. Die allerbeste Laune hatten am Sonntag die „Mastholter Fohlen“, der Fan-Club von Borussia Mönchengladbach. Hier ging nach dem Erfolg gegen den FC Bayern am Vortag und der dadurch möglichen Absicherung der Tabellenführung keinem mehr das Lachen aus dem Gesicht – egal wie groß der Stress war.

Vielerlei Getränke, deftige und süße Spezialitäten, kreativ Gefertigtes und vielerlei mehr gab es; und bei Rot-Weiß Mastholte gaben sich Fußball-Legenden die sprichwörtliche Klinke in die Hand. Die Sportler hatten nicht nur tolle Trikotpreise in der Tombola und in Auktionen – sie versteigerten auch wieder eine Zeichnung, die Udo Lindenberg eigens angefertigt hatte. Mehr als 3.600 Euro kamen allein für das Kunstwerk zusammen.