Matze Knop hat schon einmal auf dem Thron Platz genommen. Am Mittwoch kommt der König der Parodien in die Cultura.

Rietberg (WB). Der König der Parodien kommt am Mittwoch, 18. Dezember, in die Cultura. Matze Knop macht das Rundtheater mit seinem neuen Programm „Willkommen in Matzeknopien“ unsicher und entführt in seine ganz eigene Welt. Beginn ist um 20 Uhr.