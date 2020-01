Rietberg-Varensell (WB/pkb). Es ist wieder Dreikönigsmarkt in Varensell, wie immer an zwei Tagen im Januar.

Er wird klangvoll eröffnet am Samstag, 4. Januar, mit einem Gemeinschaftskonzert des noch recht jungen, gemischten Varenseller Chores Pro-C-Dur und den gemeinsamen Männerchören unter der Leitung des Chor-Direktors Markus Koch (Gütersloher Männerchor, Werks-Chor Gildemeister, die Vokalartisten). An der Orgel spielt Ivo Kanz. Um 15.30 Uhr beginnt die Aufführung in der St. Marienkirche, der Eintritt ist kostenlos. Die Chöre singen weihnachtliche Lieder, und natürlich werden die Besucher zum Mitsingen aufgefordert. Pro-C-Dur formierte sich im Mai 2018 zur ersten Probe, die Vereinsgründung erfolgte im November des gleichen Jahres, im Herbst 2019 gab es das erste eigene Konzert in der Cultura (das WESTFALEN-BLATT berichtete).

Chor Pro-C-Dur singt

Nach dem Konzert öffnet der kleine, aber feine und gemütliche Dreikönigsmarkt seine Marktbuden und lädt bei warmen und kalten Getränken sowie Leckereien aus der Pfanne und vom Grill zum Verweilen ein. Gegen 20 Uhr findet ein Turnier im Eisstockschießen für die Jungschützenvereine aus der Varenseller Nachbarschaft statt. Dazu eingeladen wurden die beiden Verler Gemeinschaften, die Jungschützen aus Spexard sowie die Vertreter der sieben Jungschützenvereinigungen aus der Stadt Rietberg. In einem hoffentlich spannenden Wettkampf soll der Sieger des Wanderpokals sowie eines attraktiven Preisgeldes ermittelt werden. Gegen 22 Uhr endet der erste Tag des Dreikönigsmarktes.

Am Sonntagmorgen öffnet der Markt um 11.30 Uhr seine Stände, ab 14 Uhr findet das traditionelle Eisstockschießen für Vereine statt, hier kann jede Gemeinschaft ohne Voranmeldung teilnehmen, Voraussetzung sind fünf Akteure pro Team und ein Mindestalter von 16 Jahren. Beim jüngsten Turnier Anfang Januar dieses Jahres hatten die Herren des damaligen Schützenthrons um König Martin Dreisewerd den Titel gewonnen, auch diese Mannschaft wird wieder dabei sein und natürlich versuchen, diesen Erfolg zu wiederholen. Gegen 17 Uhr endet der Dreikönigsmarkt, dessen Erlös wie in den Jahren zuvor an Vereine oder Institutionen im Klosterdorf gespendet wird.