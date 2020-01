Die Feuerwehr rückt regelmäßig zu Einsätzen aus. Manchmal erweist sich die Alarmierung als falsch, weil eine Brandmeldeanlage nicht richtig funktioniert hat, oft genug aber haben die Kräfte stundenlang zu tun, so wie hier im Dezember in Bokel. Foto: Stefan Lind

Von Stefan Lind

Rietberg (WB). So manchen Bürger beschleicht ein unangenehmes Gefühl, wenn die Feuerwehr, womöglich mitten in der Nacht, mit großem Aufwand ausrückt. Brennt gerade eine Wohnung, ein Haus, eine Scheune auf einem Bauernhof? In so manchem Fall handelt es sich lediglich um einen Fehlalarm. Deren Zahl ist im abgelaufenen Jahr deutlich gestiegen. Das geht aus einer Antwort von Bürgermeister Andreas Sunder auf eine Anfrage der FWG-Fraktion hervor.

Die Freien Wähler beschreiben in ihrem Text sehr eindrücklich, was passiert: „Bei Eingehen des Alarms in der Wache rückt die Wehr aus – je nachdem, um welchen Betrieb welcher Größenordnung und Gefahrenstufe es sich handelt, werden Alarme nicht selten auch gleichzeitig in mehreren Wehren ausgelöst. Dass es sich um einen Fehlalarm handelt, stellt sich oft erst heraus, wenn die Feuerwehren vor Ort sind.“

Was die FWG umtreibt: „Bei jedem Alarm – und natürlich auch bei einem Fehlalarm – entstehen Kosten, zum Beispiel durch Verdienstausfall der freiwilligen Mitglieder und die Nutzung der Fahrzeuge.“ Gespräche mit Vertretern aus den Feuerwehren hätten gezeigt, dass es häufig nicht einwandfrei funktionierende oder gewartete automatische Brandmeldeanlagen seien, die für diese Fehlalarme verantwortlich sind. Ebenfalls habe sich auf Nachfrage heraus gestellt, „dass es oft dieselben Betriebe sind, die für immer wiederkehrende Fehlalarme verantwortlich sind.“

Einnahmen von 14.000 Euro

In diesem Zusammenhang hatte die FWG-Fraktion einige Fragen, die der Bürgermeister jetzt beantwortete. So gab es 2018 33 Alarmierungen durch Brandmeldeanlagen, 27 davon stellten sich als Fehlalarm heraus. 2019 ist die Gesamtzahl auf 46 gestiegen, davon entfielen 35 auf Fehlalarme. Festzustellen sei, so Andreas Sunder, dass es bei lebensmittelverarbeitenden Betrieben vermehrt Fehlalarme gegeben habe.

Die Abrechnung solcher Fehlalarme erfolgt laut Auskunft des Ordnungsamtes nach den Vorgaben der „Satzung über die Erhebung von Kostenersatz und Entgelten bei Einsätzen der Freiwilligen Feuerwehr der Stadt Rietberg“. Bei Auslösung einer Brandmeldeanlage ist pro Fehlalarm ein Festbetrag von 400 Euro fällig. Die von der FWG angefragten Einnahmen der Stadt sind auf diese Weise rasch errechnet. 2018 gab es 27 Fehlalarme, multipliziert mit 400 Euro sind das 10.800 Euro, im abgelaufenen Jahr waren es 14.000 Euro. Das Thema könnte auch 2020 weiter in der Diskussion bleiben, denn in den Reihen der Freien Wähler denkt man darüber nach, die Gebühren für Fehlalarme zu erhöhen. Ein entsprechender Antrag liegt allerdings noch nicht vor.

Die Freiwillige Feuerwehr setzt sich aus den Löschzügen Rietberg, Neuenkirchen und Mastholte, einer Jugendfeuerwehr und einem Spielmannszug zusammen. Die Löschzüge haben nach eigenen Angaben 165 aktive Kameraden, die den Brandschutz in den sieben Ortsteilen gewährleisten. Durch die 2003 gegründete Jugendfeuerwehr ist für einen gut ausgebildeten Nachwuchs bestens gesorgt. Der Spielmannszug ist stolz auf 100 aktive Mitglieder.