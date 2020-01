Nicole Frolov (16) aus Rietberg singt im Casting der Show „Deutschland sucht den Superstar“ den Song „Never Enough“ aus dem Film „The Greatest Showman“. Was die Jury dazu sagt, ist am Dienstag, 21. Januar, bei RTL zu sehen. Foto: TV NOW/Stefan Gregorowius

Von Stefan Lind

Rietberg/Hamburg(WB). Von Rietberg aus in die große weite Welt des Showgeschäfts – diesen Weg möchte die 16-jährige Nicole Frolov gerne gehen. Den ersten Schritt hat sie inzwischen absolviert. Sie war im Hamburg beim Casting für die Show „Deutschland sucht den Superstar“ (DSDS). Wie sie sich dort geschlagen hat und vor allem, ob sie eine Runde weiter gekommen ist, das ist am Dienstag, 21. Januar, um 20.15 Uhr auf RTL mitzuerleben.

Vor sieben Jahren schon bei „The Voice Kids“

Nicole besucht derzeit die elfte Klasse der Richard-von-Weizsäcker-Gesamtschule in Rietberg. Das Abitur ist ihr Ziel, danach soll die Musik auf jeden Fall weiter eine wichtige Rolle in ihrem Leben spielen. Und das aus gutem Grund: „Ich habe schon immer gerne gesungen. Das hat im Kindergarten angefangen und bis heute nicht mehr aufgehört.“ Vor sieben Jahren hat sie ihr Können das erste Mal bei einer Show präsentiert: „Das war ‚The Voice Kids‘. Da bin ich bis in die Battles gekommen.“ Nicole tanzt in einer Hip-Hop-Gruppe, Gitarre möchte sie demnächst auch noch lernen – ihr Ehrgeiz ist groß. Kein Wunder also, dass sie für ihren Auftritt bei Dieter Bohlen & Co. kräftig geübt hat.

„Ich habe vor zwei Jahren ein Mischpult mit Mikrofon und zwei großen Boxen geschenkt bekommen“, berichtet die 16-Jährige im Gespräch mit dem WESTFALEN-BLATT. „Da lege ich die passenden Playbacks auf und singe mit.“ Die laute Musik sei dann im ganzen Haus und sogar in der Umgebung zu hören, „aber die Nachbarn stört das nicht, ganz im Gegenteil.“

Ihr Repertoire: Stadtfeste, Schulfeiern, Hochzeiten und Geburtstage

Ihr Repertoire ist groß, denn seit einiger Zeit singt sie regelmäßig auf Stadtfesten, Schulfeiern, Hochzeiten und Geburtstagen. „Und natürlich muss ich bei einer Party mit Gästen über 50 andere Titel präsentieren als bei ganz jungen Leuten.“

Für ihren Auftritt vor der DSDS-Jury hat sie sich den Song „Never Enough“ aus dem Film „The Greatest Showman“ ausgesucht: „Den habe ich mit meinen Freundinnen im Kino gesehen. Bei dem Stück hatte ich sofort Gänsehaut. Ich wusste: Da kann ich meine Gefühle richtig gut einbringen.“

Was Dieter Bohlen sagt, bleibt bis Dienstag ein Geheimnis

Was Dieter Bohlen, Oana Nechiti, Xavier Naidoo und Pietro Lombardi nach Nicoles Vortrag gesagt haben? Das bleibt bis Dienstag ein Geheimnis. So viel kann Nicole aber verraten: „Es ist wie im Fernsehen. Man geht hinein, plaudert kurz mit der Jury, singt, bekommt das Ergebnis und geht wieder.“ Bei der Jurywahl hatte sie sich im Vorfeld Pietro Lombardi ausgesucht, seine Stimme zählte am Ende also doppelt. Nicole selbst wird die Show übrigens mit Familie und Freunden zu Hause vor dem Fernseher ansehen: „Wir machen uns einen entspannten Abend.“