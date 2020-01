Rietberg (WB). Die CDU Bokel hat Sebastian Schnusenberg als ihren Wunschkandidaten für die Kommunalwahl 2020 vorgestellt. Der 35-Jährige ist bereits Vorsitzender der Bokeler Ortsunion und möchte in diesem Jahr den Sprung in den Rietberger Stadtrat schaffen. Auch an Ideen mangelt es dem Team der Bokeler Ortsunion nicht, wie sie auf einer Mitgliederversammlung unter Beweis stellten.