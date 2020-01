In der Cultura: WDR2-Moderator Sven Pistor (rechts) hat Paderborn-Trainer Steffen Baumgart in seine Fußballschule geholt. Foto: Andreas Berenbrinker

Von Andreas Berenbrinker

Rietberg (WB). Wie wohltuend! Glanz und Glamour in der Bundesliga, der Rubel rollt, „Performance-Manager“ machen ihre Jobs. Und dann kommt der Trainer des SC Paderborn in „Pistors Fußballschule“ und wirkt in der Cultura volksnah, ehrlich und reflektiert.