Von Petra Blöß

Rietberg (WB). Das ist Sitzungskarneval, wie er sein sollte. Eine wahrhaft großartige Leistung lieferten die Akteurinnen und Akteure in der Herrensitzung ab. Das war schlichtweg zum Niederknien gut, und genau so muss es sein. So eine Sitzung, die den Gütestempel Karneval verdient, hat die Rietberger Schulaula lange, lange nicht gesehen! Außer voriges Jahr bei der Premiere dieser Veranstaltung. Das „kleine Herrengedeck” in der Zweitauflage, das bedeutete ein absolut volles Haus, dazu bestens motivierte und gelaunte Kerle, die durchaus mit Anstand zu feiern wussten.