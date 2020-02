Nicole Frolov (16) aus Rietberg, Kandidatin bei der Fernsehshow „Deutschland sucht den Superstar“, ist nach der ersten Runde mit 125 weiteren Kandidaten in den Recall gekommen. Was sie dort erlebt hat, zeigt RTL am Samstag. Foto: TV Now/Stefan Gregorowius

Von Stefan Lind

Rietberg (WB). Aus Rietberg in die weite Welt: So lässt sich am besten beschreiben, was Nicole Frolov (16), Kandidatin bei der Fernsehshow „Deutschland sucht den Superstar“, gerade erlebt. Sie war nach der ersten Runde mit 125 weiteren Kandidaten in den Recall gekommen.

Gastgeber RTL hatte sich dafür eine ganz besondere Location einfallen lassen: Es ging auf mehr als 3000 Meter Höhe ins alpine Hochgebirge von Sölden im österreichischen Bundesland Tirol, genauer gesagt in das aus dem James Bond-Film „Spectre“ bekannte „ice Q Restaurant“. Vor der Jury, bestehend aus Dieter Bohlen, Xavier Naidoo, Petro Lombardi und Oana Nechiti sang Nicole den Titel „Stand Up For Love“ von der Gruppe Destiny’s Child.

Wie sie sich diesmal präsentiert hat und ob es ausreichte, eine Runde weiter zu kommen, darf an dieser Stelle natürlich noch nicht verraten werden. Zu sehen ist Nicoles Auftritt am kommenden Samstag, 15. Februar, um 20.15 Uhr auf RTL, „und wie beim ersten Mal kommen Familie und Freunde bei uns zusammen, um die Sendung gemeinsam anzuschauen“, sagte die 16-Jährige am Montag im Gespräch mit dem WESTFALEN-BLATT.

„Das war atemberaubend schön“

Vier Tage war sie auf Reisen, „ich habe Urlaub von der Schule bekommen.“ Gelohnt habe sich die Fahrt in die Berge auf jeden Fall: „Wir haben uns in München getroffen und sind von dort aus mit dem Bus weiter gefahren. Ich war überwältigt von der Landschaft, das war atemberaubend schön.“ Nicole hatte nicht nur Gelegenheit, die anderen Kandidaten näher kennenzulernen, auch die Jurymitglieder ließen sich regelmäßig blicken: „Wir haben zum Beispiel gemeinsam zu Mittag gegessen. Die vier sind auch ein paar Mal zu uns gekommen, haben uns Tipps gegeben und uns auf diese Weise die Nervosität vor dem Auftritt genommen.“

Ausgesucht hatte sich Nicole diesmal einen Song von Destiny’s Child, und das aus gutem Grund: „Ich bin ein Riesenfan der Gruppe, vor allem aber von Beyoncé. Der Text hat eine sehr schöne Botschaft, deshalb habe ich den Titel gerne gesungen.“

Nicole besucht derzeit die elfte Klasse der Richard-von-Weizsäcker-Gesamtschule Rietberg. Das Abitur ist ihr Ziel, danach soll die Musik auf jeden Fall weiter eine wichtige Rolle in ihrem Leben spielen: „Ich habe schon immer gerne gesungen. Das hat im Kindergarten angefangen und bis heute nicht mehr aufgehört.“ Vor sieben Jahren hat sie ihr Können das erste Mal bei einer Show präsentiert: „Das war ‚The Voice Kids‘. Da bin ich bis in die Battles gekommen.“

Mittlerweile hat es die 16-Jährige durch ihre Auftritte schon zu einer gewissen Bekanntheit gebracht: „Ich bekomme ganz viele Nachrichten, viele davon sind wirklich nett.“ Und sie wird erkannt: „Ich jobbe nebenbei in der Gaststätte ‚Zum alten Grafen‘ an der Rathausstraße. Da bin ich schon ein paar Mal von Gästen angesprochen worden.“