Von Wolfgang Wotke

Der Rentner Heinz M. (71), Ex-Unternehmer aus Rietberg, musste sich am Montag im Amtsgericht Rheda-Wiedenbrück dafür verantworten. Die Staatsanwaltschaft Bielefeld hatte ihm einen tätlichen Angriff auf einen Vollstreckungsbeamten und Körperverletzung vorgeworfen. Der Geschädigte, ein 57-jähriger Richter, war nicht nur Zeuge, sondern auch Nebenkläger. Das Verfahren löste bei dem Beschuldigten Heinz M. („Ich habe doch gar nichts getan“) und seinem Verteidiger Hermann-Josef Pierenkemper nur Kopfschütteln aus: „Alles nur lächerlich.“ Doch was war eigentlich genau geschehen?

Am 25. Juli 2018 stand der frühere Unternehmer wegen Insolvenzverschleppung vor dem Amtsgericht Rheda-Wiedenbrück, übrigens im gleichen Saal wie am Montagmorgen. Er hatte für einen Freund und Nachbarn die Geschäftsführung eines Gartenbaubetriebes übernommen. „Das war ein Freundschaftsdienst, damit er weiter machen konnte.“ Kurz vor dem Urteilsspruch (8000 Euro Strafe – vom Landgericht Bielefeld am Montag aufgehoben) war es dann zu diesem außergewöhnlichen Vorfall gekommen.

„Ich habe ihn nicht geschubst“

M. legte eine Quittung über einen Bagger (Wert: 6500 Euro) und einen Anhänger vor, die beide sicherungsübereignet waren. Der Richter schnappte kurzerhand zu und beschlagnahmte sie. Das machte den Angeklagten wütend und er versuchte, dem Richter diesen Kassenbeleg wieder zu entreißen. Ein Gerangel hinter und vor dem Richtertisch endete mit dem Sturz des Vorsitzenden.

„Ich habe ihn nicht geschubst. Der ist ausgerutscht. Ich habe damals bei ihm auch eine Alkoholfahne wahrgenommen“, behauptete Heinz M. am Montag auf dem Gerichtsflur. Zuvor sei er während der Verhandlung von dem Richter als „Chaot und Gesocks“ beschimpft und beleidigt worden. „So eine Verfahrensführung habe ich noch nicht erlebt.“

Daran konnte sich allerdings eine 56-jährige Zeugin, die den damaligen Prozesstag beobachtete, weil ihr Sohn der Staatsanwalt war, nicht recht erinnern. „Ich weiß nur noch, dass es zum Streit gekommen war und der Richter dann auf dem Fußboden lag. Ich hatte mich später noch mit ihm unterhalten, aber nach Alkohol hat er nicht gerochen.“

Angeklagter muss 3000 Euro Geldstrafe zahlen

Eine 55-jährige Zeugin als Justiz-Angestellte, die am „Tattag“ Protokoll geführt hatte, sagte: „Ich habe nur miterlebt, dass der Richter plötzlich wie ein Maikäfer auf dem Rücken gelegen hat. Was oder wer der Auslöser des Sturzes war, kann ich nicht sagen. Zu diesem Zeitpunkt hatte ich Hilfe geholt.“

Ein weiterer Zeuge, ein 56-Jähriger Landschaftsbauer aus Rietberg („M. ist heute mein Chef.“) sagte aus, dass der Richter über seine eigenen Füße gestolpert sei. Der Richter, mittlerweile nach Paderborn versetzt, in seinem Schlusswort: „Der Angeklagte hat bis heute nicht die Größe, sich zu entschuldigen. Er hat mich – was die Alkoholfahne betrifft – diffamiert.“

Richterin Jutta Merse verurteilte den Rietberger schließlich zu einer Geldstrafe von 3000 Euro.