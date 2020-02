Von Petra Blöß

Rietberg-Mastholte(WB). „Tom Suden – Tom wer?“ Da runzelten am Samstagabend in Mastholte nicht wenige fragend die Stirn, als die Moderatoren Julia Tepper und Ralf Niehüser das neue Prinzenpaar des 1. April-Karnevals-Clubs auf die Bühne im Saal Adelmann riefen. Denn da erschienen zwei Tollitäten, die bis dato im Dorf noch gar nicht so recht in Erscheinung getreten waren, auf diesem Weg aber schnell neue Bekanntschaften schließen mögen.