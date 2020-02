Im Quartett interpretierte sie den Song „110 (Prolog)“ von LEA. Auch ihre Mitstreiter Isabell Heck (24), Kathrin Bibert (20) und Tamara Lara Pérez (20) schafften es in die nächste Runde der Casting-Show. Das größte Lob gab es aber für das Talent aus Rietberg, und zwar vom Pop-Titan Dieter Bohlen höchstpersönlich: “Du hast mir in dieser Gruppe mit Abstand am besten gefallen. Du hast eine gute Stimme und siehst gut aus. Du hast es echt verdient, hier zu singen - weil du es einfach kannst.”

Die nächste Folge mit der jungen Sängerin ist am Samstag, 22. Februar (20.15 Uhr, RTL) zu sehen.