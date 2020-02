„Ob Politik oder bei Twitter – Pinocchios überall, das ist bitter“, reimen die Wagenbauer aus Varensell, die einen besonders originellen Themenwagen vorbereitet haben. Insgesamt 68 Einheiten sind in diesem Jahr beim Rosenmontagszug dabei. Foto: Stefan Lind

Von Stefan Lind

Rietberg (WB). Die Rietberger Jecken haben die neue Langsamkeit für sich entdeckt. Gaaaanz ganz gemächlich schiebt sich der Rosenmontagszug durch die Stadt, allein vom Startpunkt an der Westerwieher Straße bis zum historischen Rathaus braucht er fast eine halbe Stunde. Na ja, das liegt vor allem an den großen Themenwagen, die teilweise so üppig geraten sind, dass die Ordner ganz genau aufpassen müssen. Schließlich soll niemand zu Schaden kommen.