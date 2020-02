Zu Gast dabei waren Vertreter befreundeter Kolpinggemeinschaften aus dem Stadtgebiet. Denn die arbeiten mittlerweile eng zusammen, unterstützen und helfen sich. Was auch an einer finanziellen Zuwendung für den Bausammeltopf deutlich wurde. So konnte Andreas Venker, unter dessen Leitung das Großprojekt umgesetzt wird, auch feststellen: „Das schweißt uns zusammen, so ein gutes Miteinander der Kolpinger im Stadtbereich habe ich bisher noch nicht erlebt.“ Offen sichtbar wurde die Kooperation jüngst beim Rietberger Adventsmarkt. Die Kernstadt-Kolpinger boten wie gewohnt Püfferken an, aber nicht mehr länger allein, sondern gemeinsam mit den Mastholter und den Neuenkirchener Aktiven. Der Erlös sollte, das stand schon früher fest, in die Finanzierung des neuen Kolpinghauses an der Wapel fließen. Denn über dieses freuen sich alle gemeinsam.

Auch die Rietberger Kolping­stiftung mochte ihren Teil dazu tun und stockte den eh schon hohen erwirtschafteten Betrag auf. Und so konnte Andreas Venker den symbolischen Scheck über insgesamt 4000 Euro entgegennehmen. Darauf gab es ein „Prosit“ mit den „kleinen Gesellen“. Der spezielle Kräuterschnaps dient mit seinem Verkauf an verschiedenen Stellen in Neuenkirchen ebenfalls dem Konto für den Bau.

Der lässt bereits ahnen, was da einmal Schmuckes entsteht und im kommenden Jahr Schauplatz der großen Karnevalssitzungen sein wird. Ausreichend Nebenräume für Technik und mobile Bühnenelemente, eine große Küche und großzügige Sanitäranlagen sind für die weitere Einrichtung vorbereitet.

Das künftige Kolpinghaus wird neuerlich eine Restauration haben, und dann sogar mit Außengastronomie unter schattenspendenden Bäumen („einige müssen allerdings noch gefällt werden“, so Venker) zum Kirchplatz hin.