Rietberg (ei) - Zwei schwere Unfälle haben am Donnerstag Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienst im Stadtgebiet beschäftigt. Zunächst kam es auf der Westerwieher Straße in Rietberg zu einem heftigen Auffahrunfall, kurz darauf zu einem Frontalzusammenstoß auf der Hauptstraße in Varensell.