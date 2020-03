Rietberg (ssn) - Die Zukunft des Rietberger Karnevals sieht rosig aus, denn an närrischem Nachwuchs mangelt es offenbar nicht. In einem fröhlich-bunten Tross haben sich am Montagmorgen rund 1200 fantasievoll kostümierte Mädchen und Jungen durch die historische Altstadt geschlängelt.