Rietberg-Bokel (ei) - Man sollte zumindest schon einmal Bundeskönig gewesen sein, um als Mann die Sitzung der KFD Bokel miterleben zu dürfen. So der Fall bei Udo Kanter, der sich am Samstagabend als Discjockey betätigte. Dabei zeigte er sich bei der Musikauswahl ebenso treffsicher wie am Gewehr.