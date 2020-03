Ab Ende Februar können die Bürger auf der Internetseite des Ministeriums abstimmen. Anlässlich des Internationalen Tags der Demokratie hatte Ministerin Ina Scharrenbach (CDU) am 15. September per Videoaufruf die Suche nach dem attraktivsten Rathaus in NRW gestartet. „Mit der Initiative soll die ehrenamtliche Arbeit in der Kommunalpolitik, die demokratischen Institutionen auf lokaler Ebene und durch die Architektur der Rathäuser auch das historisch-kulturelle Erbe des Landes gewürdigt werden“, heißt es auf der Internetseite der Behörde.

„Das Video ist wirklich toll geworden“

Dessen Social-Media-Team hatte nach Auskunft von Rietbergs Stadtsprecherin Nina Ackfeld am 10. Oktober der Emskommune einen Besuch abgestattet, um den Verwaltungssitz an der Rathausstraße für den Wettbewerb ins rechte Licht zu rücken. Herausgekommen ist ein knapp einminütiger Clip, in dem Bürgermeister Andreas Sunder – hinterlegt mit peppiger Musik – die virtuellen Gäste durch das 1805 errichtete und erst jüngst frisch sanierte Gebäude führt. „Wir sind sehr zufrieden mit dem Ergebnis. Das Video ist wirklich toll geworden“, freut sich Ackfeld. Nun hoffe man natürlich, dass möglichst viele Bürger am Stichtag für Rietberg votieren werden. Das genaue Datum werde noch bekanntgegeben.

Insgesamt stehen gut 70 Rathäuser zur Wahl. Die Bürger hatten bis zum 31. Oktober Zeit, Vorschläge zu unterbreiten. Seit dem 5. Dezember – dem Tag des Ehrenamts – veröffentlicht das Ministerium täglich ein neues Video über die sozialen Medien. Das Gewinner-Rathaus wird am 28. März auf dem Heimatkongress von Ina Scharrenbach ausgezeichnet. Wer mithelfen möchte, Rietberg ganz nach vorn zu bringen, kann die Aktion bei Facebook, Twitter, Instagram und Youtube unter dem Hashtag #schönstesrathausinnrw verfolgen. Nähere Infos gibt es auf der Ministeriumsseite.