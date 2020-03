Rietberg-Bokel (bv) - Die Laienspielgruppe Bokel hat am Wochenende mit der Komödie „Kaviar trifft Currywurst“ eine umjubelte Premiere gefeiert, bei der die Akteure auf ganzer Linie zu überzeugen wussten. In dem aberwitzigen Bühnenstück dreht sich alles um Erna Wutschke (Daniela Sudbrock), die um den Fortbestand ihrer Bokeler Eckkneipe „Zum warmen Würstchen“ kämpft.

Mit der Sauberkeit nimmt Erna es nicht so genau. Ihre Gastronomie – und auch ihre Stammkunden – sind ziemlich heruntergekommen. Der Umstand, dass Cousin Harry (Christopher Oelschläger) sich für den nächsten Tag angekündigt hat, wirbelt den tristen Kneipenalltag mächtig durcheinander. Der neureiche Gockel, der auf den Bahamas lebt, will sein Geld zurück, dass er Erna für ihr „gut gehendes Edelrestaurant“ geliehen hat.

Doch nicht nur das: In der Hoffnung auf eine positive Erwähnung in dem bedeutenden Fachmagazin „Der Feinschmecker“ hat Harry seine Kontakte spielen lassen und die Restaurant-Testerin Ludmilla (Petra Scholz) einbestellt. Erna weiß weder ein noch aus und denkt darüber nach, das Handtuch zu werfen.

Die temperamentvolle Sandy alias Beate Kautzmann („Oh nein, Erna ist doch unsere Marie-Theres der Bokeler Kneipenszene!“) und der gutmütige Gerd (Stefan Epkenhans) wollen eine Schließung auf jeden Fall verhindern. Und so wird das „Warme Würstchen“ innerhalb kürzester Zeit samt Personal und Stammgästen auf Vordermann gebracht. Selbst der schmierige Heini (Udo Kanter) bekommt einen feinen Sonntagsanzug übergeworfen.

Als Wolfi (Martin Czerwinski), der in Bokel das vornehme Waldschlösschen betreibt und sich schon seit Jahren um eine Erwähnung im „Feinschmecker“ bemüht, Wind von der Sache bekommt, setzt er in Ernas Kneipe unauffällig ein paar Kakerlaken aus und schleicht sich als französischer Gourmetkoch verkleidet sogar in ihre Küche ein. Ludmilla ist derweil schon sehr gespannt. Harry hatte Erna als vielversprechende Grenzgängerin gepriesen, die auf ihrem Teller keinen Stillstand duldet.

Das kredenzte „Nobelgericht“ erweist sich jedoch als derart ungenießbar, dass Ludmilla vor Schreck ohnmächtig wird. Ein paar Schnäpse später lässt sich die Restaurant-Testerin aber doch noch dazu hinreißen, auch Ernas Currywurst zu probieren – und erlebt eine Geschmacksexplosion sondergleichen. „Die fein passierte Tomatensoße mit einem Hauch von Sternanis und Orangenaroma ist wirklich raffiniert. Ich habe noch niemals eine so gute Currywurst gegessen“, schwärmt sie und überredet Harry, dem allmählich dämmert, was in Ernas Kneipe wirklich gespielt wird, zu einer zweiten Chance.

Die weiteren Termine sind: Donnerstag, 12. März, 19 Uhr, sowie Freitag und Samstag, 13. und 14. März, jeweils 20 Uhr, im Saal Bökamp.