Rietberg (gl) - Um der Verbreitung des Coronavirus’ vorzubeugen, werden auch in Rietberg einzelne Veranstaltungen abgesagt. Damit folge die Stadtverwaltung einem Erlass des NRW-Gesundheitsministeriums vom Dienstag sowie den Empfehlungen des Robert-Koch-Instituts, heißt es in einer Mitteilung der Kommune von Mittwoch.

Betroffen von der Entscheidung ist auch der Infoabend zu den Dorfplatzplanungen in Mastholte, der ursprünglich für Mittwochabend, 11. März, geplant war. „Dort erwarten wir sehr viele Menschen in einem nur begrenzten Raum“, sagt Bürgermeister Andreas Sunder. „Daher überwiegen bei der Abwägung mehrerer Risikobausteine die Punkte, die zu einer Absage führen“, wird er weiter zitiert.

In Absprache mit dem Verein Kulturig werde auch das Konzert „Frau Höpker bittet zum Gesang“ am morgigen Freitag in der Cultura nicht stattfinden. „Wir haben uns die Entscheidung nicht leicht gemacht“, sagt Vorsitzender und Geschäftsführer Johannes Wiethoff. Man habe jedoch bereits mit der Künstlerin einen Nachholtermin vereinbart. Er fällt auf Samstag, 9. Mai. Alle gekauften Tickets behalten ihre Gültigkeit. Wer seine Karte dennoch zurückgeben möchte, kann dies bis zum 9. April bei der Vorverkaufsstelle tun, bei der sie gekauft wurde. Des Weiteren ist ein Umtausch des Tickets für das Konzert am 6. November in der Cultura kostenfrei möglich.

Weitere Veranstaltungen, die nicht wie geplant über die Bühne gehen werden, sind:

- „The Johnny-Cash-Show“ mit „The Cashbags“ am 18. März in der Cultura. Es wird ein Nachholtermin gesucht. Gekaufte Eintrittskarten behalten ihre Gültigkeit.

- das Konzert des Shanty-Chors „Die Emsmöwen“ am 5. April, ebenfalls in der Cultura. Es wird ein Nachholtermin gesucht. Gekaufte Eintrittskarten behalten ihre Gültigkeit.

- die Sportlerehrung und Sportabzeichenverleihung der Stadt Rietberg am 25. März. Der Termin wird zu einem späteren Zeitpunkt und eventuell in einem anderen Rahmen nachgeholt.

„Wir haben jede einzelne Veranstaltung zunächst bis Ende des Monats beziehungsweise Beginn der Osterferien einer Risikobewertung unterzogen“, erklärt Andreas Sunder. Schließlich gestalte sich jede Aktion unterschiedlich in Hinsicht auf die Anzahl der Teilnehmer, deren Alter, Überschaubarkeit der Gruppe, Dauer, Intensität sowie Anzahl der Kontakte, aber auch der jeweiligen Örtlichkeit.

Eine Ausnahme bilde der Rieti-Sonntag am 29. März. Dort stünden noch Abstimmungsgespräche mit dem Mitveranstalter, der Interessen- und Standortgemeinschaft (ISG) Rathausstraße, an. Eine Entscheidung darüber, ob die Veranstaltung durchgeführt wird oder nicht, will der Rathauschef in den nächsten Tagen bekanntgeben.

„Weitere Schritte oder Absagen behalten wir uns vor“, erklärt Andreas Sunder. Man werde die sich ständig verändernde Situation täglich im Blick behalten, „denn wir wollen alles Nötige tun, um die Infektionskette des Virus’ zu unterbrechen oder zumindest zu verlangsamen“.

Am Dienstag hatte das NRW-Ministerium für Arbeit, Gesundheit und Soziales alle Großveranstaltungen mit mehr als 1000 erwarteten Besuchern oder Teilnehmern untersagt (diese Zeitung berichtete). Bei kleineren Aktionen ist eine individuelle Risikobetrachtung nötig. Genau analysiert haben der Verwaltungsvorstand der Stadt Rietberg zusammen mit dem Kulturig-Vorsitzenden alle kommunalen sowie kulturellen Veranstaltungen bis zum Beginn der Osterferien. Demnach können nach jetzigem Stand wie geplant stattfinden:

- das Konzert „Something Special“ mit George Nussbaumer und Richard Wester am 16. März im Wirtshaus „1643“.

- der Kinoabend in der Cultura am 19. März.

„Dort ist jeweils nur eine begrenzte beziehungsweise überschaubare Zuschauerzahl zu erwarten, so dass die nötigen infektionshygienischen Schutzmaßnahmen gewährleistet sind“, heißt es. Alle Rats- und Ausschusssitzungen in diesem Zeitraum werden ebenfalls stattfinden.