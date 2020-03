Der Rieti-Sonntag, der für den 29. März an der Rathausstraße geplant war, findet nicht statt. Darauf haben sich Vertreter der Interessen- und Standortgemeinschaft (ISG) Rathausstraße, der Stadt Rietberg sowie der Stadtmarketing-GmbH Rietberg jetzt verständigt.

Der verkaufsoffene Sonntag soll in Form eines „Frühlingsmarktes“ am Sonntag, 24. Mai, nachgeholt werden. Im gemeinsamen Gespräch haben sich die beteiligten Akteure einmütig zur Absage entschlossen. Die von der ISG beantragte Gestattung der Veranstaltung wurden in beiderseitigem Einvernehmen nicht genehmigt. Damit folgt die Veranstaltergemeinschaft der Empfehlung der Stadtverwaltung, den verkaufsoffenen Sonntag abzusagen – so wie es auch das NRW-Gesundheitsministerium in dieser Woche für Großveranstaltungen mit mehr als 1000 Teilnehmern angeordnet hatte. „Letztlich steht ein sorgsames Verhalten vor dem Hintergrund des Gesundheitsschutzes über allem“, sagt Andrea Knigge-Tölle von der ISG.

Der verkaufsoffene Sonntag soll 24. Mai nachgeholt werden. Die Stadtmarketing-GmbH will den Tag mit einem „Frühlingsmarkt“ und Aktionen für Familien begleiten. Dann aber will die ISG auf den für Freitag, 22. Mai, geplanten Shoppingabend verzichten. Details müssen jetzt noch besprochen werden.

Die CDU hat mitgeteilt, dass die für Freitag, 13.März, und Dienstag, 17. März geplanten Mitgliederversammlungen in Westerwiehe und Druffel abgesagt werden.

Nicht stattfinden wird zudem das Konzert des Rietberger Vocalensembles Ad Libitum, das für Sonntag, 15. März, geplant war. Gemeinsam mit dem Bielefelder Altinok-Trio hätte ursprünglich im Rietberger Ratssaal unter dem Motto „Chor meets Jazz“ die Matinee stattgefunden.