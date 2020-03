Rietberg (bv) - Nach elf Jahren im Sonnenhaus am Gallenweg 33 ist die Energieberatungsstelle der Verbraucherzentrale Nordrhein-Westfalen jetzt in die Stadtmitte, an die Bahnhofstraße 14, umgezogen. Die Stadtwerke Rietberg-Langenberg, die die Räumlichkeiten zuletzt als Kundenzentrum genutzt haben, sind in das frei gewordene Büro eines Finanzdienstleisters gleich nebenan gewechselt.