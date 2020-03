Rietberg-Bokel (gl) - Die Radweg- und der Fahrbahnbrücke über die Ems an der Straße „Zur Flammenmühle“ in Bokel werden saniert. Die Arbeiten beginnen nach Auskunft der Kreisverwaltung Gütersloh am Montag, 23. März. Die Maßnahme dient dem Erhalt der Bauwerke.