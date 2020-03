„Weitere eventuelle Anpassungen in der künftigen Programmplanung werden zu gegebener Zeit bekanntgegeben“, heißt es in der Pressemitteilung des Vereins. Es gilt jeweils: Gekaufte Tickets behalten ihre Gültigkeit. Die Entscheidung betrifft folgende Veranstaltungen:

Bereits gekaufte Tickets behalten Gültigkeit

- Das Ostereierfest im Gartenschaupark am Ostersonntag und -montag fällt aus.

- Die „Abba Gold – the Concert- Show“ mit dem aktuellen Programm „Knowing you – knowing me“ (Veranstalter: Phono Forum GmbH) wird von Samstag, 18. April, auf Montag, 9. November, verschoben. Die Restkarten sind ab sofort wieder im Vorverkauf erhältlich.

- Das bereits ausverkaufte Konzert der kanadischen Singer-Songwriterin Ann Vriend im Gasthaus „1643“, das am Montag, 20. April, über die Bühne gehen sollte, wird am Montag, 19. Oktober, nachgeholt. Außer den Eintrittskarten behalten auch die Tischreservierungen ihre Gültigkeit.

- Die Mitgliederversammlung des Gartenschaupark-Fördervereins – ursprünglich geplant für Mittwoch, 22. April, – wird verschoben. Der neue Termin wird demnächst bekanntgegeben.

- Das „Kino in der Cultura“ am Donnerstag, 23. April, fällt aus. Der Auftritt des österreichischen Kabarettduos „Blözinger“ mit ihrem Theaterstück „Erich“ wird von Freitag, 24. April, auf Sonntag, 9. Mai, verschoben.

„Opella Nova“ tritt nun im August auf

- Das Konzert der A-cappella-Gruppe „Opella Nova“, das Kulturig in Zusammenarbeit mit der katholischen Kirchengemeinde Rietberg im Rahmen der Reihe „Kirchenmusik im Kloster“ am 26. April präsentiert hätte, wird auf Sonntag, 29. August, verlegt.

- Der Jugendsender „Einslive“ des WDR hat sich entschlossen, die Live-Tour des Moderators und Comedians Daniel Danger in den Herbst zu verschieben. Davon ist auch der für Dienstag, 28. April, geplante Tourneestart in Rietberg betroffen. Neuer Termin ist Mittwoch, 7. Oktober. Es sind noch einige wenige Karten erhältlich. Wer dabei sein möchte, sollte also schnell sein.