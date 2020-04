Rietberg-Druffel (ei) - So schwer verletzt, dass er mit dem Rettungshubschrauber Christoph 13 in die Spezialklinik Gilead I. nach Bielefeld-Bethel geflogen werden musste, wurde am Samstag um 15.20 Uhr ein 82-jähriger Radfahrer aus Rheda-Wiedenbrück bei einem Unfall auf der Straße Am Postdamm.