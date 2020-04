Rietberg-Mastholte (gl) - Der Glasfaserausbau der Helinet in den Rietberger Kerngebieten schreitet weiter zügig voran. Für die Bürger in den Außenbezirken gibt es ebenfalls gute Nachrichten: In Mastholte werden derzeit die ersten schnelleren VDSL-Internetanschlüsse freigeschaltet.