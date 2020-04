Rietberg (gl) - Auch wenn etliche Geschäfte nach den neuen Regelungen zur Corona-Pandemie wieder öffnen dürfen: Das Projekt Online-Kaufhaus hat Bestand.Thomas Peitz hat den Internet-Shop für heimische Kaufleute in Zusammenarbeit mit der Stadtmarketing GmbH Rietberg realisiert.

Er habe in den vergangenen zwei Wochen etliche Rückmeldungen von Einzelhändlern erhalten, die sich beteiligen möchten, heißt es in einer Pressemitteilung aus dem Rathaus. Der Shop startet demnach am Sonntag, 19. April. Zu erreichen ist er unter www.mein-rietberg.de. Folgende Geschäfte sind bislang mit ihren Produkten vertreten:

Bekleidung und Schuhe:

Magd und Fischer, Schuhhaus Hölscher, Ehrlich-Moden, Schuhhaus Tölle, Salon Baining-Moden, Göries-Herrenmoden und „Chicadresse“.

Schmuck:

Uhren und Schmuck Koch sowie Handwerk Goldschmiede.

Blumen:

Herbort-Floristik.

Restaurants, Gaststätten/Lebensmittel:

EOS-Kaffeerösterei, Knaup Geflügel, Restaurant Kapao, Heinz-Wein Rietberg, Hotel „Zur Post“, „Päusken“ und Gaststätte „Zum Laternchen“.

Dienstleistungen:

Wiethoff-Rechtsanwälte, Kosmetik und Podologie Anette Eisen, Fotografie Leweling, Markus Koch EDV und Postagentur.

Einrichtungshäuser, Raumausstatter, Elektro:

Knaup-Einrichtungen, „Silver and More“, Raumausstattung Kochtokrax, Eisermann-Küchen, Kriener Küchenstudio, Euronics und Xandra GmbH Edles Interieur.

Sonstige:

Karin Wolf Kunsthandwerk, Amigo Tierbedarf, Rotgerische Apotheke, Stadtwerke Rietberg, Gartenschaupark GmbH, „Schnurstracks“ Kletterpark und SSI-Moorfeld Schließanlagen.

In der Anfangsphase wird das digitale Kaufhaus eine Art abgespeckten Onlineshop beinhalten, den Thomas Peitz einrichtet. Beteiligte Unternehmen können (ohne Kosten) selbstständig ihre Produkte online einstellen. Kunden können entweder bei einem ausgewählten Einzel- oder auch bei allen Händlern stöbern sowie Bestellungen tätigen. Für die Rechnungserstellung, Bezahlung, Lieferung und den eventuellen Umtausch ist jeder Anbieter selbst zuständig.

Durch das persönliche Engagement von Peitz ist die Erstellung der Plattform kostenlos. Die Web-Hosting-Gebühren übernimmt die Stadtmarketing Rietberg GmbH. Interessierte Einzelhändler, Dienstleister und Gastronomen können sich direkt bei Thomas Peitz melden: E-Mail an thomas@peitzens.de.