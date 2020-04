„Etwas eng und gemütlich ist es bisher bei den Blutspenden in Neuenkirchen immer gewesen“, schreiben die Rotkreuzler in einer Pressemitteilung. Im Durchschnitt verzeichnete man der Organisation zufolge 220 Blutspender im Kolpinghaus. „In den Zeiten von Corona steigt die Anzahl derer, die ihren Lebenssaft geben, allerdings nochmal um zehn Prozent an. In den jetzigen Zeiten eine undenkbare Vorstellung“, meinen die Verantwortlichen.

Keine Alternativen aufgetan

Gemeinsam mit dem Blutspendedienst West hat der DRK-Ortsverein Rietberg wegen der aktuellen Situation alternative Räumlichkeiten geprüft. „Es wurde auch ein verändertes Konzept ausgearbeitet, wie möglicherweise dennoch unter den strengen Sicherheits- und Hygienevorschriften ein Aderlass in Neuenkirchen durchgeführt werden könnte. Leider ohne Erfolg“, teilt die Organisation mit. Der Blutspendedienst West sagte die geplante Veranstaltung im Kolpinghaus ab.

Kein Zeichen der Solidarität möglich

„Der DRK-Ortsverein Rietberg hätte auch den Neuenkirchenern und allen gewillten Blutspendern gern die Möglichkeit gegeben, ein Zeichen der Solidarität zu setzen, aber die Sicherheit aller muss gewährleistet sein“, heißt es in der Mitteilung weiter. Wenn es die Situation zulasse, werde geprüft, ob es einen Ersatztermin im Wapeldorf geben könne. „Doch niemand kann die Entwicklung vorhersagen, deswegen hat das Deutsche Rote Kreuz auch hierzu noch keine verlässlichen Informationen.“