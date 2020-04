Delbrück/Rietberg (WB/itz). In der Nacht zu Dienstag sind auf der B64 an der Grenze zwischen den Kreisen Paderborn und Gütersloh zwei Fahrzeuge zusammen gestoßen. Insgesamt vier Personen sind schwer verletzt worden.

Etwa um 23.45 Uhr wurde die Polizei alarmiert. Nach ersten Angaben an der Unfallstelle, die sich zwischen Delbrück und Rietberg befand, war der Fahrer des schwarzen Opel Corsa mit Gütersloher Kennzeichen auf der Grubebachstraße unterwegs und fuhr Richtung Bundesstraße. An der Einmündung zur B64 wollte er offenbar hier einbiegen.

Nach ersten Ermittlungen der Polizei kam es dabei zur Kollision mit einem blauen Renault Laguna, der auf der B64 in Richtung Delbrück unterwegs war. Der Renault prallte offenbar mit großer Wucht in die Fahrerseite des Opel und katapultierte den Kleinwagen aufs Dach. In der Position blieb der Wagen liegen.

Die drei Insassen des Renault sind zum Teil schwer verletzt worden.

Der Fahrer des Opel sowie die Fahrerin des Renault sind nach ersten Angaben schwer verletzt worden. Ein Mann und eine Frau, die beide ebenfalls im Renault saßen, erlitten offenbar mittelschwere Verletzungen. Alle Betroffenen wurden in die Krankenhäuser nach Paderborn gebracht.

Die Feuerwehr kümmerte sich um die Unfallfahrzeuge, während die Polizei die B64 für die Unfallaufnahme und die spätere Bergung der Wracks voll sperrte.