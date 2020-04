Rietberg (WB). Der ehemalige CDU-Bundestagsabgeordnete Hubert Deittert ist tot. Der ehemalige Rietberger Bürgermeister, der stets sein Ohr am Bürger hatte, ist am Sonntag im Alter von 79 Jahren verstorben. Der Einsatz für die Menschen war das, was ihn angetrieben hat.