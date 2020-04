Rietberg-Mastholte (ei) - Glück im Unglück hat am Mittwochmorgen eine Autofahrerin bei einem Unfall auf der Haselhorststraße in Mastholte gehabt. Wie die Polizei mitteilt, kam die 22-Jährige in einer langgezogenen Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte mit ihrem Fiat vor einen Baum.

Das Auto überschlug sich und blieb auf dem Dach liegen. Dabei zog sich die junge Frau lediglich leichte Verletzungen zu. Sie war mit dem in Ungarn zugelassenen Kleinwagen in Richtung Wulfhorster Straße unterwegs, als sie die Kontrolle über das Fahrzeug verlor und wenige hundert Meter hinter der Einmündung Moese aus bislang ungeklärter Ursache von der Straße abkam.

22-Jährige wird in ein Krankenhaus gebracht

Nach dem Notruf bei der Kreisleitstelle der Feuerwehr in Gütersloh wurden der Rettungswagen aus Rietberg und das Notarzteinsatzfahrzeug aus Rheda-Wiedenbrück alarmiert. Die 22-Jährige wurde noch an der Unfallstelle behandelt und anschließend in ein Krankenhaus gebracht. An dem Fiat entstand Totalschaden.