Rietberg (ei) - Bei einem Unfall ist am Mittwochmorgen eine 22-Jährige in Rietberg verletzt worden. Nach Angaben der Polizei war die Frau mit ihrem Pkw von der Straße abgekommen.

Wie es weiter hieß, war die 22-Jährige auf der Haselhorststraße in Richtung Wulfhorster Straße unterwegs, als sie in einer langgezogenen Linkskurve die Kontrolle über ihren Wagen verlor und von der Fahrbahn abkam. In der Folge prallte der in Ungarn zugelassene Fiat Punto gegen einen Baum. Das Auto überschlug sich und blieb auf dem Dach liegen.

22-Jährige wird ins Krankenhaus eingeliefert

Nach dem Notruf bei der Kreisleitstelle der Feuerwehr in Gütersloh wurden der Rettungswagen aus Rietberg und das Notarzteinsatzfahrzeug aus Rheda-Wiedenbrück alarmiert. Die Frau wurde an der Unfallstelle behandelt und anschließend nach Rheda-Wiedenbrück ins Krankenhaus eingeliefert.

An dem Fiat entstand erheblicher Schaden. Der Wagen musste wieder umgedreht und abgeschleppt werden. Die Ursache für den Unfall ist bisher unklar.