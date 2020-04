Rietberg-Neuenkirchen (ei) - Schwer verletzt worden ist in der Nacht zu Sonntag eine 41-jährige Taxifahrerin aus Verl, als sie auf der Detmolder Straße in Neuenkirchen in einer Rechtskurve nach links von der Fahrbahn abkam und mit dem Mercedes der E-Klasse vor einen Durchlass prallte.