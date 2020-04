Rietberg (bv) - Eigentlich ist jetzt die Zeit, in der die Schausteller landauf landab nach der Winterpause wieder so richtig durchstarten. In diesem Jahr aber, in Zeiten von Sars-Cov-2, ist alles anders.

Aus Angst vor einer zu schnellen Verbreitung des Coronavirus’ sind Volksfeste und Jahrmärkte vorerst tabu. Kirmesbetreiber fürchten deshalb um ihre Existenz – so auch die Schausteller aus der Emsstadt. „Uns stehen Monate ohne Einnahmen bevor, während die festen Kosten weiter laufen”, sorgen sich Gilbert und Bettina Kaiser, die mit ihren Kirmesbuden schon seit 25 Jahren quer durch Deutschland touren.

„Kirmes to go“

Nach den Weihnachtsmärkten im Dezember hat das Paar, das seit 16 Jahren in Mastholte lebt und regelmäßig zu Jakobi auch mit einem Eis- und Entenangel-Stand bei der Veranstaltung vertreten ist, keinen Cent mehr eingenommen. Und das könnte vorerst so bleiben, denn Bundesgesundheitsminister Jens Spahn hatte jüngst klargestellt: „Das, was sicherlich als Letztes wieder möglich ist, das ist im Zweifel die Party und das Volksfest.” Mit einer “Kirmes to go” beschreiten die Eheleute Kaiser jetzt einen ungewöhnlichen Weg aus der Misere. Seit Anfang der Woche verkaufen sie vor der „Domschenke“ in Mastholte, im Schatten der St. Jakobus-Kirche, Kirmes-Leckereien zum Mitnehmen. Frisch gebrannte Mandeln, selbst gebackenes Popcorn, bunte Lassos, Lebkuchenherzen, Zuckerwatte, herzhafte Crepés sowie mit Pralinenschokolade überzogene Bananen, Erdbeeren und Weintrauben lassen nicht nur die Gesichter der Kunden strahlen, sondern auch die Kasse klingeln.

Die schmucke Kirmesbude ist von 12 bis 18 Uhr und bei Bedarf auch länger geöffnet. „Es muss ja irgendwie weitergehen”, betonen Gilbert und Bettina Kaiser. Sie freuen sich, dass das Ordnungsamt der Stadt das Aufstellen des Stands genehmigt hat. Ihnen sei wichtig, „dass wir unser Geld selbst verdienen”. Damit in Zeiten von Corona alles nach den strengen Vorschriften läuft, haben die Kaisers entsprechend vorgesorgt. Ein Spender mit Desinfektionsmittel, der abgesteckte, nur in eine Richtung begehbare Weg über einen roten Teppich und Schilder mit dem freundlichen Hinweis „Bitte zwei Meter Abstand halten” sollen die Einhaltung der Hygienevorschriften am Büdchen gewährleisten.

Familie hält in der Viruskrise zusammen

Süße Leckereien wie die mit rot gefärbter Zuckerglasur überzogenen Paradiesäpfel stellen Kaisers selber her. Schon seit Jahrzehnten ist ihr verführerisches Naschwerk auch auf dem Weihnachtsmarkt in Gütersloh der Renner. “Auch meine Crépes, mit denen wir uns etwas abzuheben versuchen und meine selbst zubereiteten Öle mit Knoblauch, Chili oder Tomaten-Knoblauch-Dipp sind im ganzen Kreis heiß begehrt”, verrät Bettina Kaiser nicht ohne Stolz. Sie und ihr Mann bezeichnen sich selbst als Vollblutschausteller. Bereits ihre Ur-Ur-Großeltern waren mit Buden und Karussells unterwegs.

Ihre Liebe haben beide schon sehr früh füreinander entdeckt. „Unsere Familien waren immer auf den gleichen Kirmesplätzen. Wir haben schon als Kinder miteinander gespielt und sind zusammen groß geworden.” Gilbert Kaiser hat noch sieben Brüder, die im gleichen Gewerbe tätig sind und momentan ebenfalls zu kämpfen haben. „Wenn Not am Mann ist, helfen wir uns gegenseitig.“