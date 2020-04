Rietberg (gl) - Nach fast sieben Wochen wird der Gartenschaupark Rietberg am Montag, 4. Mai, wieder öffnen. Es müssen indessen auch dort die vom Land NRW festgelegten Kontaktbeschränkungen eingehalten werden. Das heißt: Der Besuch ist nur mit maximal einer nicht zum Haushalt gehörenden Person oder im Familienverbund erlaubt.

„Auch wenn im Park die bekannten Abstandsregelungen gelten, ist es richtig, ihn jetzt zumindest zum Spazierengehen zu öffnen“, sagt Bürgermeister und Aufsichtsratsvorsitzender Andreas Sunder. Viele Bürger würden bereits darauf warten. Weil die Spielflächen weiterhin gesperrt bleiben, gelten die reduzierten Winterpreise für den Tageseintritt. Das sind zwei Euro pro Erwachsenem inklusive eigener Kinder bis 17 Jahren. Ein Aufenthalt in der grünen Idylle lohne sich dennoch, heißt es in der Pressemitteilung. Denn derzeit stehen unterschiedliche Blumen in voller Blüte.

Besucher können Neuerungen entdecken

„Ich freue mich, dass wir endlich wieder öffnen können“, sagt Geschäftsführer Peter Milsch, der gemeinsam mit dem Gartenschaupark-Team die vergangenen Wochen dazu genutzt hat, um das Gelände in einen einwandfreien Zustand zu versetzen. Die Sitzflächen rund um die Beete im Eingangsbereich Mitte sind wie berichtet ebenso erneuert worden wie die mehr als 50 Mülleimer auf dem gesamten Areal. Überdies hat der Fußweg zwischen den beiden Parkteilen durch das Naturschutzgebiet eine feste Decke bekommen. Auch das Gehege der Wasserbüffel wurde vergrößert und reicht jetzt bis an den Wanderweg heran.

Zusätzlich wurde eine moderne Toilettenanlage mit zwei Behinderten-WCs am Eingang Mitte errichtet, die auch von außerhalb des Geländes nutzbar ist. „Gerade jetzt, in den schwierigen Corona-Zeiten, werden die WC-Anlagen im Park noch häufiger gereinigt und mit Desinfektionsmitteln bestückt“, teilt die Stadt mit. Dafür werde jedoch die Anzahl der geöffneten WC-Anlagen reduziert. Zugänglich sind ab Montag demnach nur die an den Eingängen Mitte und Nord, sowie jene zwischen dem Eingang Stennerland und der Volksbank-Arena.

Das ehemalige Landesgartenschau-Areal ist täglich von 10 bis 18 Uhr geöffnet. Bis 20 Uhr müssen alle Besucher den Park verlassen haben. Die Eingänge werden personell besetzt sein, um den Einlass mit Tages- oder Dauerkarte zu kontrollieren. Die Gastronomie „Rietbik“ richtet sich ebenfalls auf die besondere Situation ein und bietet in den Kernzeiten unter Beachtung der Abstandsregeln Waffeln, Pommes, Bratwurst, Limo und Kaffee zum Mitnehmen an.