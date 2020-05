Wie auch alle anderen Großevents im Stadtgebiet Rietberg ist auch das „Getoese“ aufgrund der Pandemielage 2020 nicht genehmigungsfähig. Ein Schlussstrich in Eigenregie war für die Organisatoren nicht in Frage gekommen: „Zum einen wollten wir nicht vorschnell den Festivalsommer begraben, zum anderen hätte eine eigene Absage oder Verlegung viel Spielraum für Regressansprüche von Vertragspartnern geboten,“ erklärt Michael Langewender: „Das waren ein paar ungewisse Wochen, in denen wir in alle Richtungen geplant haben.“ Nachdem in den vergangenen Tagen auch übersichtlichere Festivals auf Eis gelegt wurden, habe man aber bereits damit gerechnet, dass es auch das Mastholter Musikereignis treffen wird, ergänzt Maik Schiller. Er geht davon aus, dass in diesem Sommer – wenn überhaupt – nur sehr kleine Veranstaltungen wieder stattfinden dürfen.

Der Großteil der für 2020 gebuchten Bands hat direkt für 2021 zugesagt

Die insgesamt fünf Macher hinter dem „Getoese in Moese“ haben derweil schon früh Kontakt mit allen Partnern aufgenommen und dort die Weichen auf Verlegung gestellt. „Es gab dafür sehr viel Verständnis, vor allem von den Bands und Agenturen, denen gerade 100 Prozent der Einnahmen wegbrechen,“ zeigt sich Booker Langewender von der Solidarität in der Branche begeistert. Der Großteil der für 2020 gebuchten Formationen hat demnach direkt für das nächste Jahr zugesagt. Auch die meisten Sponsoren hätten ihr Engagement für 2021 bekräftigt.

Der neue Festivaltermin steht bereits: Es ist der 21. August 2021. Schon gekaufte Karten behalten ihre Gültigkeit. „Wer sein Ticket jedoch zurückgeben möchte, kann sich gern direkt an uns wenden und wir erstatten das Geld,“ versichert Christian Bolte. Über den Anbieter Eventim erworbene Tickets können indessen nur dort Retour geschickt werden. Der finanzielle Schaden für die Festivalbetreiber selbst hält sich nach eigenen Angaben in Grenzen. Da der Termin für das „Getoese“ traditionell am Ende der Saison liegt, habe man sich früh dazu entschlossen, größere Investitionen aufzuschieben und auch keine weiteren Verträge mit Dienstleistern mehr abgeschlossen.

Bereits gekaufte Tickets behalten ihre Gültigkeit

„Da keiner von uns vom Festival leben muss und wir kaum laufende Kosten haben, können wir aus den Rücklagen vergangener Jahre die bisher entstandenen Kosten decken,“ sagt Alexander Sudahl. DenWer sich direkt mit Tickets für das Festival am 21. August 2021 eindecken möchte, kann dies tun: Karten seien weiterhin zum Preis von 25 Euro in vielen lokalen Vorverkaufsstellen sowie über die Festivalwebsite erhältlich, teilen die Organisatoren mit. Fortbestand ihres Musikprojekts sehen die fünf Veranstalter derzeit nicht in Gefahr. Wer sich direkt mit Tickets für das Festival am 21. August 2021 eindecken möchte, kann dies tun: Karten sind weiterhin zum Preis von 25 Euro in vielen lokalen Vorverkaufsstellen sowie über die Festivalwebsite erhältlich.