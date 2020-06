Rietberg-Bokel (ams) - Der organisierte Vereinssport liegt weitgehend auf Eis. Fitnessstudios gehen erst so langsam wieder in den Normalbetrieb. Da zieht es viele Menschen an die frische Luft zum Sport im Freien. Matthias Kositzkes Passion erlebt einen der größten Booms seit den 1990er-Jahren.