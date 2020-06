Rietberg-Mastholte (gl) - Etwa viereinhalb Monate ist es her, dass zwei kleine Hängebauchschweine herrenlos in Bokel aufgegriffen wurden. Eine Annonce des städtischen Fundbüros blieb damals ohne Rückmeldung. Schließlich nahm sich der Gnadenschutzhof Sol Luna aus Mastholte der beiden Tiere an.