Rietberg (ei) - Mehr als 400 Schweine sind in der Nacht zum Sonntag in Rietberg bei einem Großbrand auf einem Hof am Merschhemkeweg nahe der Kreisgrenze zu Paderborn verendet. Die Ursache für das Feuer, das auf das angrenzende Wohnhaus übergriff, welches nicht mehr bewohnbar ist, ist noch ungeklärt.