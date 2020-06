Das sagt Rathaussprecher Juergen Wohlgemuth auf Anfrage dieser Zeitung. „Nach momentanem Stand stehen wir noch mit vielen Fragezeichen da. Wir wissen auch nur, was bei der Live-Übertragung der Pressekonferenz mit Armin Laschet bekanntgegeben wurde“, erklärt Wohlgemuth. Man müsse nun – wie dies schon im März der Fall gewesen sei – auf die schriftliche Verfügung vom Land warten.

Der Lockdown soll nach Angaben des NRW-Ministerpräsidenten zunächst bis zum 30. Juni gelten. Mit Blick auf den Kreis Gütersloh sprach Laschet am Dienstag von dem bislang größten Infektionsgeschehen in Deutschland. Von den 7000 Mitarbeitern des Schlachtwerks Tönnies sind bekanntlich 1553 positiv auf das Coronavirus getestet worden – die meisten von ihnen arbeiten in der Fleischzerteilung. Hinzu kämen laut Laschet einige Fälle aus dem familiären Umfeld der Betroffenen, deren Zahl aber noch nicht bekannt sei.